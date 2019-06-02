0553 313 94 23

Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran ve görevlilerin müdahalesi ile kalbi tekrar çalışan 70 yaşındaki Şehmus Canpolat, hastanede hayatını kaybetti.

02 Haziran 2019 Pazar 16:34
Duran kalbi çalıştırılmıştı, müdahaleler yetersiz kaldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kalbi duran ve görevlilerin müdahalesi ile kalbi tekrar çalışan 70 yaşındaki Şehmus Canpolat, hastanede hayatını kaybetti.


Edinen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. 70 yaşındaki Şehmus Canpolat’ın kullandığı 72 AJ 195 plakalı traktör fıstık bahçesini ilaçlarken kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan traktörün şoför mahalli ile ağaç arasına sıkışan sürücü Canpolat ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Canpolat’ın kurtarılması için çalışma başlattı. Ağaç ile koltuk arasına sıkışan sürücü, ağaç kesilerek sıkıştığı yerden çıkartılabildi.


Canpolat, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoldayken kalbi duran Canpolat, Gercüş Devlet Hastanesi’nde devam eden kalp mesajının ardından hayata döndürüldü.


Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Canpolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaş Kalkan’da öğretmenden karma sergi
    1. Kaş Kalkan’da öğretmenden karma sergi
    2. Büyükşehir heyetinden AŞTİ esnafına..
    3. İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve..
    4. Duran kalbi çalıştırılmıştı,..
    5. AK Parti’li Demirkaya’dan ekolojik..
    6. (ÖZEL) Bağcılar’da savaş gibi park..
    7. Karadeniz sahil yolu, bayram tatilinde..
    8. Bayram öncesi jandarmadan ‘Uçangöz’le..
    9. Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
    10. El freni çekilmeyen traktör uçuruma..
    11. El frenini çekmeyi unuttu, uçurumdan..
    12. Bisikletiyle geziye çıkan Ukraynalı..
    13. Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu..
    14. Çin’den ABD’ye Tayvan uyarısı: “Çin..
    15. Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır..
    16. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “ABD, ön..
    17. Takla atan traktörden, atlayarak..
    18. Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4.7..
    19. Rusya’da kamyon trene çarptı
    20. İtalya'da zafer Petrucci'nin
    21. Şehirleri birbirine bağlayan proje
    22. Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı
    23. Sakarya'da 4.7 şiddetinde korkutan..
    24. Başkan Demir: “Maksimum düzeyde..
    25. Zonguldak’ta yılan paniği!
    26. Boş arazilerde ve parklarda ot..
    27. Ceyş el-İzze Tugayı Komutanı kendi..
    28. Etik Haftası nedeniyle etik semineri
    29. Kocasını bıçaklayan kadına adli kontrol
    30. Bayram tatilinin ikinci gününde de..
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür