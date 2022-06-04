  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı Ümit Özdağ'ın bakanlığın önündeki şovunun perde arkası! Bakın işin aslı neymiş!

CHP'nin son tiyatrosu elinde patladı! "İş yok, açız" diyen kadının mal varlığı ortaya çıktı

Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı

Halk TV ve Tele 1 arasında 'yayından niye çıktınız?' kavgası!

Biden'dan Elon Musk'a ekonomi cevabı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

Türkiye’nin yanında operasyona katılacaklarını duyurmuşlardı! Bir anda harekete geçtiler

Göçmenlerden yeni taktik! Yunanistan'a böyle geçmeye çalıştı

Ukrayna'ya silah desteği açıklaması: Putin kelimelerle durdurulamaz

Durağa çarpan İBB kamyonu, su kanalına devrildi

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Ali Babacan'dan HDP ile diyalog açıklaması
Biyografi Durali Koçak kimdir? Durali Koçak nereli kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu genel müdürü Durali Koçak!
Biyografi

Durali Koçak kimdir? Durali Koçak nereli kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu genel müdürü Durali Koçak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Durali Koçak’ın Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olmasından sonra Durali Koçak kimdir? Durali Koçak nereli, kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu Müdürü Durali Koçak hangi görevlerde bulundu, nerede çalıştı, ne mezunu? gibi sorular da sorulmaya başlandı. İşte Durali Koçak’ın hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 08:47:00 - 2022-06-04 08:48:30
Durali Koçak kimdir? Durali Koçak nereli kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu genel müdürü Durali Koçak!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınmıştı. Osman Uzun’un görevden alınmasından sonra Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü kim olcak? sorusu da bir hayli merak ediliyordu. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı

Durali Koçak kimdir?

Dr. Durali Koçak 1962 yılında Kızılcahamam, Ankara'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun oldu. 1997'de ABD'den Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora derecesini aldı.

Daha önce yaptığı görevler şu şekildedir:

1988 - 1997 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne araştırmacı

1997 - 2003 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Hizmetleri Şube Başkanı

2003 - 2011 yılları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

2011 - 2012 yılları arasında Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili

Dr. Durali Koçak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler yazmış ve mesleki konularda araştırmalar yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Nisan 2022 tarihi itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı Skip Navigation LinksGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay