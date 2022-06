Durali Koçak kimdir? Durali Koçak nereli kaç yaşında? Et ve Süt Kurumu genel müdürü Durali Koçak!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınmıştı. Osman Uzun’un görevden alınmasından sonra Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü kim olcak? sorusu da bir hayli merak ediliyordu. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı

Durali Koçak kimdir?

Dr. Durali Koçak 1962 yılında Kızılcahamam, Ankara'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun oldu. 1997'de ABD'den Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora derecesini aldı.

Daha önce yaptığı görevler şu şekildedir:

1988 - 1997 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne araştırmacı

1997 - 2003 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Hizmetleri Şube Başkanı

2003 - 2011 yılları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

2011 - 2012 yılları arasında Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili

Dr. Durali Koçak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler yazmış ve mesleki konularda araştırmalar yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Nisan 2022 tarihi itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı Skip Navigation LinksGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.