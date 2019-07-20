Duraktaki kediyi kadın vatman besliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da tramvay durağında gördüğü kedinin aç ve susuz olduğunu fark eden kadın vatmanın poğaça ve su ile kediyi beslemesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'de (SAMULAŞ) Üniversite-Belediyeevleri hattındaki tramvayda 3 yıldır vatman olarak görev yapan Seval Yüksel, tıp fakültesi durağından geçerken bankın altında bir kedi gördü.

Tramvaydan inip kediyi seven Yüksel, aç ve susuz olduğunu anlayınca poğaça ve su alıp besledi.

Yüksel, daha sonra her gün tıp fakültesi durağında tramvaydan inerek kediye yiyecek götürüp ardından aracına döndü.

Yüksel'in bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

- "Bazı yolculara tuhaf geliyor, bazıları tebrik ediyor"

Seval Yüksel, AA muhabirine, yolcu almak için durduğu durakta bankın altında kediyi görünce tramvaydan inip sevdiğini söyledi.

Kedinin aç ve susuz olduğunu fark ettiğini anlatan Yüksel, "Diğer turumda yanıma poğaça ve su aldım. Aynı durağa geldiğimde kedi halen oradaydı. Tramvaydan indim. Tabii bu esnada yolcular, 'makinist nereye gidiyor' diye bakıyordu. Kedi uyuyordu, kaldırdım yemeğini, suyunu verdim. Birkaç kez daha aynı kediye rastladım, yanımda bir şey yoktu. Tramvayın güvenliğinde çalışan arkadaşımdan yiyecek alarak kediye verdim." diye konuştu.

Sonraki seferlerinde de pek çok kez aynı istasyonda aynı kedi ile karşılaştıklarını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Hayvanları çok seviyorum. Sıcak havalarda özellikle susuz kaldıklarını düşündüğüm için onları beslemek için sürekli yanımda su taşıyorum. Vatman olduğum için tramvaydan inip kedi beslemem bazı yolculara tuhaf gelirken, bazıları da beni tebrik ediyor. Sürekli tramvaydan inip kediyi sevemiyorum ama en azından 3 öğün onu beslemeye gayret ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise SAMULAŞ personeli Yüksel'i hayvanlara karşı gösterdiği duyarlılık için kutladı.

Büyükşehir Belediyesinin, sokak hayvanları için kedi kasabası, hayvan ambulansı, sahipsiz hayvanlar bakım merkezi, hayvanlara yönelik mama tesisi gibi Türkiye'de örnek teşkil eden hizmetleri olduğunu belirten Demir, "Belediyemiz bünyesinde çalışan her bireyden hayvan haklarına saygılı olmaları istenmektedir. SAMULAŞ'ta çalışan personelimizin hayvanlara karşı gösterdiği duyarlılık bizleri ayrıca mutlu etti. Kendisini kutluyor, bu davranışının tüm personelimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



