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Durak harici duran otobüs kazaya neden oldu iddiası

Bursa'da, panelvan minibüsün, durak harici yolcu indirdiği öne sürülen özel halk otobüsüne çarpması sonucu araçta sıkışan minibüs sürücüsü, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

25 Ocak 2019 Cuma 23:52
Durak harici duran otobüs kazaya neden oldu iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, durak harici yolcu indirdiği iddia edilen özel halk otobüsüne çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Nahit B. yönetimindeki 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsü, Çekirge Caddesi Kültürpark mevkisinde cepteki durağa girmeyerek cadde üzerinde yolcu indirdi. O sırada arkadan gelen Fatih M'nin kullandığı 25 AZ 070 plakalı panelvan minibüs duramayarak otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, araçta sıkışan Fatih M, kazanın etkisiyle şok geçirip bayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, otobüs şoförünün cepteki durağa girmeyip cadde üzerine durarak yolcu indirdiğini, bu nedenle kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.

Otobüs şoförü Nahit B. ise gazetecilere, ''Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim, yolculara sorun.'' dedi.

Nahit B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazada kullanılamaz hale gelen minibüsün, çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:52
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