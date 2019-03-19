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“Dur Yolcu! Çanakkale ruhu metroda”

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde Çanakkale Ruhu bu yıl da Metro İstanbul’da yeniden yaşandı.

19 Mart 2019 Salı 22:11
“Dur Yolcu! Çanakkale ruhu metroda”

Metro İstanbul, Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Şanlı tarihe “Çanakkale Geçilmez” sözünü yazdıran Kınalı Kuzuların bir günlük karavanalarını Metro İstanbul yolcularıyla paylaştı.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı Çarşı istasyonunda gerçekleşen ana programda Çanakkale Savaşı’nda onlarca destandan kesitler veren küçük yaşta gönüllü asker olan Tokatlı Halil’in, kendinden fazla yüke sahip olan topu iman gücüyle taşıyan Seyit Onbaşı’nın ve daha birçokşehâdet şerbetini içmeye gönüllü Çanakkale neferinin gösterdikleri insan üstü mücadeleleri anımsatan Şehadet 1915 oyunu sergilendi ve kahramanlarımızın bir günlük karavanası hoşaf ve arpa ekmeği dağıtıldı.

Çarşı İstasyonundaki ana programın haricinde Çanakkale Zaferi’ni kazanan şanlı ecdadımızın mücadelesini ve zaferinin büyüklüğünü anlamak için Yenikapı metro istasyonunda da gün boyu hoşaf ve arpa ekmeği ikram edilerek, Çanakkale Ruhu Metro İstanbul’da yaşatıldı.

İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ve Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu’nun katılımıyla yolculara kınalı kuzuların cephedeki bir öğünü hoşaf ve arpa ekmeği ikram edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:11
  1. Tokat
  2. Metro İstanbul
  3. Çanakkale

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