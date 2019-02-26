’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, önce polis aracına çarptı sonra köprüden uçtu

Bolu’da aracının sigortası ve muayenesi olmadığı için polis ekiplerinden kaçan sürücü, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından önünü kesen polis aracına çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Kazada, 1’i polis 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde TEM Otoyolu Bolu-Doğu Kavşağı’nda yaptıkları uygulamada, ’dur’ ihtarına uymayan 34 UF 2593 plakalı otomobil sürücüsü Emin K. kaçmaya başladı. D-100 Karayolu Ankara istikameti yönünde kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada, Emin K. idaresindeki otomobil, Bolu-Gökçesu yoluna girdi. İhbar üzerine şüphelinin kaçtığı güzergahta bulunan köprüde polis aracıyla yol kapatıldı. Yolu kapatan ekiplere rağmen durmayan otomobil, Çatakören Köyü mevkiinde yolu kesen polis aracına çarparak köprüden dereye uçtu.

Sigortasız otomobille kaçmak isterken 4 kişiyi canından ediyordu

Kazada, sürücü Emin K., otomobilde bulunan oğlu U. K. ile arkadaşı Ü.E. ve çarptığı polis otosundaki ismi öğrenilemeyen polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Emin K.’nin, aracının sigortası ve muayenesi olmadığı için polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi.