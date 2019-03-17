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’Dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı

Aksaray’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamacada yakalandı.

17 Mart 2019 Pazar 21:50
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı

Aksaray’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kısa süreli kovalamacada yakalandı.


Olay, Kılıçaslan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerinde plakası bulunmayan motosiklete dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve motosikletle arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra polis ekipleri Zafer Mahallesi’nde motosikleti sürücüsüyle birlikte yakaladı. Yakalanan sürücüyü GBT sorgusundan geçiren polis, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ardından motosiklet üzerinde incelemeler yapan polis ekipleri motosikletin tescilsiz olduğunu tespit ederek trafikten men etti. Yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:50
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