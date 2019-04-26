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Dur ihtarına uymayan şüpheli gençleri, kovalamaca sonucu bekçiler yakaladı

Adana’da bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan iki genç 3 katlı bir evin çatı katına zorla girerek saklanmak istedikleri sırada yakalandılar.

26 Nisan 2019 Cuma 05:47
Dur ihtarına uymayan şüpheli gençleri, kovalamaca sonucu bekçiler yakaladı

Adana’da bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan iki genç 3 katlı bir evin çatı katına zorla girerek saklanmak istedikleri sırada yakalandılar. Yakalanan gençler gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, pişkin bir şekilde ”Sen sor diye” yanıt vermesi de dikkat çekti.



Olay, Seyhan İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri sokak içeresinde şüphelendiği A.K.(15) ile İ.H.(16)’ye dur ihtarında bulundu. Ancak iki genç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.



Zorla girdikleri evin damında yakalandılar


İki şüpheli bekçilerden kaçtığı sırada 3 katlı bir evin kapısını zorlayarak damına çıktı. Bekçi ve polisler şahısları damda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki gencin de hırsızlıktan sabıkaları olduğunu tespit edildi.



Gözaltına alınan iki genç gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna,” Sen sor diye” pişkin cevap vermesi dikkat çekti.



Öte yandan,olayda yaşanan arbede eli kırılan bir bekçi tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 05:47
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