Dur ihtarına uymayan motosiklet çalıntı çıktı Samsun’un Bafra ilçesinde polisten kaçan motosiklet çalıntı çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde polisten kaçan motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri plakası olmayan motosikleti durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve motosiklete bulunan henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi Cumhuriyet Mahallesi’nde motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

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