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Dur ihtarına uymayan kamyonetin kasasından 35 göçmen çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Dur ihtarına uymayan kamyonetin kasasından 35 göçmen çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ve göçmenleri kamyonete bindiren şahsın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu’nda bir kamyonete kaçak göçmenlerin bindirildiği ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda söz konusu adrese hareket eden emniyet güçleri, araç sürücüsü Yusuf Ç. ile 35 kaçak göçmeni yakaladı. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan işbirlikçi İlhami N., kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında araç sahibi oldukları ileri sürülen Tacettin S.(52) ve Zeki S.(40) isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı.


Çoğu Orta Doğu ve Asya kökenli 35 kaçak göçmen kamyonetten çıkarılırken, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirildi.


Yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.


Kaçak göçmenleri taşıyan Yusuf Ç. ve İlhami N. tutuklanırken, kamyonetini bu kişilere kiraladığı iddia edilen Tacettin S. ve Zeki S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
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