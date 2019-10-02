"Dur" ihtarına uymayan araçta 15 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı Mardin'in Midyat ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 15 kilo 500 gram esrar bulundu.

Mardin'inMidyatilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 15 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma ekiplerince Acırlı Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir otomobil sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, 15 kilo 500 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan araçtaki 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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