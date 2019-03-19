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Dupnisa mağarası aydınlanacak

Trakya Elektrik Dağıtım A.

19 Mart 2019 Salı 09:26
Dupnisa mağarası aydınlanacak

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret ederek, Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası’na enerji hattı çekilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.


Reşit Bilgili, TREDAŞ’ın Trakya’da 2019 yılında yapacağı enerji yatırımları ve şirketin çalışmaları hakkında Vali Bilgin’e bilgi vererek, müşteri odaklı çalışmalardan söz etti. Bilgili ayıca, kurumları tarafından Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası’na enerji hattı çekilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.


Bilgili, ziyaret sonunda TREDAŞ’ın düzenlediği “1. Trakya’da Hayatın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Kırklareli fotoğrafını Vali Osman Bilgin’e takdim etti.


Ziyarette, TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü Mesut Çamdere de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:26
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