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Korona Virüs

Dünyayı umutlandıran gelişme... Çin koronavirüsü yendi

Tüm dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Bu gelişme tüm dünyayı heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:16:00 -
Dünyayı umutlandıran gelişme... Çin koronavirüsü yendi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.

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