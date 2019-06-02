’Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi çocukların yüzünü güldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldüren ‘Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesinin 3. ayağı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı öncesi Mersin Barosu Anamur Temsilciliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçede hizmet veren özel bir okulun velileri, ‘Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesinin 3. ayağını gerçekleştirmek için bir araya geldi. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı’nca daha önceden tespit edilen 16 dar gelirli öğrenci, ilçeye getirilerek ihtiyaçları karşılandı. Proje kapsamında dağ köylerinde yaşayan öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından evlerinden alınarak giysi ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Proje emektarlarıyla birlikte yemek yiyen öğrenciler, daha sonra sinemaya götürüldü. Proje sahipleri, hayatlarında ilk kez sinemaya giden öğrencilerin mutluluğu görmenin sevincini yaşadı.

Proje ile birçok küçük yüreğe dokunduklarını söyleyen Anamur Baro TemsilcisiMurat Kılıç, “Sosyal sorumluluk projemizin 3. etabını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anamur’daki bir grup velimiz ve Jandarma Komutanlığımız ile birlikte, dağ köylerimizden gelen 16 çocuğumuzla bayram öncesi harika bir gün geçirdik. Çocuklarımızın hepsinin gözlerinde umut ve sevgi vardı. Ülkemizin geleceği emin ellerde. Hepsi birer iyilik ve sevgi elçisi olacaklar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Anamur’da artık sevgi ve merhamet paylaşıldıkça çoğalıyor” dedi.