Dünyayı senin beynin değiştirecek

Üniversite ziyaretlerimizin son durağında Üsküdar Üniversitesi’ndeyiz. Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’nin sağlık üssü olarak çalışmalarına devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 13 bölümü ve 2 bin 950 öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük Sağlık Bilimleri Fakültesi olma özelliğine sahip.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haydar Sur, 13 bölüm ve 2 bin 950 öğrenci ile Üsküdar Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Türkiye’nin en büyük Sağlık Bilimleri Fakültesi olduğunu vurguladı.

İKİNCİ BİR FAKÜLTE YOK

Sur, “Türkiye’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısı 50-55 arasındır. Toplam bölüm sayısı 16’dır. Bunlardan 13 tanesi bizim fakültemizde var. Aynı özellikleri taşıyan ikinci bir fakülte yok” şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odyoloji, Ortopedik Protez ve Ortez, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümlerini içinde barındırıyor.

FUARDA ADAYLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 140 üniversitenin katıldığı tercih fuarında Üsküdar Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Üsküdar Üniversitesi öğrenci adayları ve velilerin heyecanına ortak olurken, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy da standı ziyaret edip, aday öğrenciler ve velilerle sohbet ederek onların sorularını cevapladı.

BURSLARIYLA FARKLI ÜNİVERSİTE

ÖSYM Burs ve İndirimleri

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Üsküdar Üniversitesi’nin Burslu, yüzde 75 İndirimli, yüzde 50 İndirimli ya da yüzde 25 İndirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burs ve indirimleridir.

TERCİH BURSU

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere yüzde 25, İkinci tercihinden yerleşenlere yüzde 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere yüzde 10 indirim uygulanır.

İLK 5 TERCİH BURSU

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere yüzde 25 indirim uygulanır.

Diğer burslar ise şöyle sıralanıyor: Üniversite Giriş Bursu - Kardeş Bursu - Kurum Bursu - Özel Mahrumiyet Bursu - Spor Bursu - Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu - Uluslararası Bakalorya Bursu -TÜBİTAK Bursu - Akademik Başarı Bursu- Personel Bursu- Mezun Bursu- Mütevelli Heyet Bursu- İhtiyaç Bursu -Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu- Engelli Öğrenci Bursu- Dikey Geçiş Bursu.