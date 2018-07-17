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Dünyayı şaşırtan bulgu! En eskisi Türkiye'de sanılıyordu

Bugüne kadar 9 bin yılla en eski tarifi Çatalhöyük'te olduğu sanılan, insanlığın ilk besin maddelerinden biri olan ekmeğin 14 bin yıllık tarifi Ürdün'de bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 09:50
Dünyayı şaşırtan bulgu! En eskisi Türkiye'de sanılıyordu

Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün'deki "Siyah Çöl"de ortaya çıktı.

EKMEK KIRINTILARINA RASTLANDI

BBC'nin haberine göre, buğday ve arpa ununu, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarifi 14 bin yıl öncesine dayanıyor.

Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu.

Ancak Ürdün'de, Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu.

Her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfeden araştırmacılar, her bir binada yanmış ekmek kırıntılarına rastladı.

''BAZLAMALAR, CEYLAN KAVURMALARI VAR''

Mikroskopla incelenen, 5,7 milimetre uzunluğunda, 4,4 milimetre genişliğinde ve 2,5 milimetre kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi.

Araştırmacılar, şu ana kadar keşfedilen dünyanın en eski ekmeğinin şekil olarak bazlamaya benzediğini belirtti.

En eski ekmeği laboratuvarda yeniden üretmeyi deneyen araştırmacılar, ekmeğin tadının günümüzde tüketilen çok tahıllı ekmeğe benzediğini ifade etti.

İngiltere'deki University College London'dan Profesör Dorian Fuller, "Bunun, farklı ürünlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir yiyecek olarak elimizdeki en eski kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bazlamaları var, ceylan kavurmaları var. Bunlar, o zamanlar yemeklerde kullandıkları şeyler." dedi.

EKMEĞİN TARİFİ İSE ŞU ŞEKİLDE

-Yaban buğdayı ve yaban arpasından un yap
-Suda yetişen yabani bitkilerin köklerini hamur haline gelene kadar hasırotu veya tokmakla ez
-Hamur veya bulamaç yapmak için suyla karıştır
-Ateş çevresinde sıcak taş ocağı üstünde pişir

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:50
  1. Çatalhöyük
  2. Siyah Çöl
  3. Ürdün
  4. Türkiye
  5. ekmek
  6. ekmek tarifi

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