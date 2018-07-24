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Dünyayı sarsan sürpriz açıklama: Menzilimizdesiniz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Amerika'nın bölgedeki üsleri ve çıkarlarının İran'ın hedef menzilinde olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:29
Dünyayı sarsan sürpriz açıklama: Menzilimizdesiniz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan söylemlerine cevaben yazılı açıklama yaptı. 

İran'ın "her düzeydeki tehdide ezici karşılık" vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti: "Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır."

ABD İLE İRAN ARASINDA GERİLİM ÜST SEVİYEDE

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:29
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