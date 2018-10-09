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Dünyayı sarsan istifa sonrası Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifasını medyadan öğrendiklerini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 22:41
Dünyayı sarsan istifa sonrası Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama

Dujarric, Haley'nin istifa kararına ilişkin gazetecilere yaptığı  açıklamada, ''Burada, çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik.'' dedi.

Karardan daha önce haberleri olmadığını belirten Dujarric, ''Genel  Sekreter (Antonio Guterres) Büyükelçi Haley'nin ortaya koyduğu mükemmel iş  birliği ve desteğe teşekkür ediyor.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres ve Haley'nin çok verimli ve güçlü bir şekilde BM  ile ABD arasındaki yapıcı ilişkileri teşvik etmek için çalıştıklarını ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu sabah Beyaz Saray'da ABD  Başkanı Donald Trump ile yaptığı ortak açıklamada istifa ettiğini ve yıl sonunda  görevini bırakacağını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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