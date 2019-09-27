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Bomba iddia! "Trump'ı CIA görevlisi ihbar etti"

ABD Başkanı Donald Trump hakkında soruşturma açılmasına neden olan ve Ukrayna lideriyle telefon görüşmesine ilişkin ihbar mektubunu gönderenin Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisi olduğu iddia edildi.

27 Eylül 2019 Cuma 07:58
Bomba iddia! "Trump'ı CIA görevlisi ihbar etti"

The New York Times'ın, muhbirin kimliğini bilen üç kişinin ifadelerine dayandırdığı haberinde, Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine ilişkin ihbarı yapanın erkek olduğu ve bir dönem Beyaz Saray'da çalışmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

CIA çalışanı olduğu ileri sürülen muhbirin, Beyaz Saray'daki görevinden sonra CIA'ye geri döndüğü ifade edildi.

Avukat Andrew Bakaj, müvekkili olan muhbirin CIA için çalıştığını teyit etmedi; muhbirin ismini saklama hakkının bulunduğunu söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire ise İstihbarat Komisyonu’nda verdiği ifadede, muhbirin kimliği hakkında bilgiye sahip olmadığını belirtti. Maguire, muhbirin korunmasının kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurgulayarak görevi kötüye kullanmayla ilgili iddiaları rapor etme cesaretini gösterenlerin korunması gerektiğini kaydetti.

İhbar mektubu

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump ile Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıklamıştı.

Mektupta, Trump'ın söz konusu görüşmede, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi rakibine karşı yabancı bir devlet başkanından müdahale talep ettiği ileri sürülmüştü.

Trump'ın siyasi rakiplerinden birinin soruşturulması için yabancı bir ülkeye baskı uyguladığı, bunun anayasaya aykırı olduğu savunulan mektupta, "Resmi görevde bulunduğum sürece, ABD Başkanı'nın 2020 seçiminde yabancı bir ülkeden müdahale talep etmek amacıyla makamının gücünü kullandığına ilişkin birden fazla hükümet yetkilisinden bilgi aldım.” ifadeleri yer almıştı.

Olayların doğrudan tanığı olmadığını ancak yetkililerden aldığı bilgileri inandırıcı bulduğunu kaydeden muhbir, Trump'ın şahsi ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığını, bunun da ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etmişti.

Trump'tan sert tepki

Öte yandan Temsilciler Meclisinde Demokratlar tarafından hakkında başlatılan azil soruşturmasının temelsiz olduğunu savunan Trump, Twitter hesabından Demokratlar'a tepki göstermişti.

Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti ve onun savunduğu her şeyi parçalamaya çalışıyor. Bir arada durun, oyunlarını görün ve sıkı mücadele edin. Söz konusu olan bizim ülkemiz!" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün New York'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı" iddialarına ilişkin, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu, büyük bir uydurma." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlantılarının soruşturulması ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy de Trump ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşmede, üzerinde Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." yanıtını vermişti.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 07:58
  1. Donald Trump
  2. Vladimir Zelenskiy
  3. Beyaz Saray
  4. CIA
  5. Joseph Maguire

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