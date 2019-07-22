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Dünyayı sarsan iddia! Trump Erdoğan’a güvence verdi

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmek istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
Dünyayı sarsan iddia! Trump Erdoğan’a güvence verdi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması yolunda baskıların arttığını yazarken, önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırılan haberde, Erdoğan'ın Haziran ayında Japonya'daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400'ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını yazdı.

Öte yandan iki yabancı yetkiliye göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO üyesi ülkelerin yetkililerine "Washington Yönetimi, bu hafta muhtemel yaptırımlara ilişkin açıklama yapacak" dedi.

Beyaz Saray da Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bolton'a danıştıktan sonra karar vereceğini ve meselenin başkanlık yetkisi kapsamı içinde olduğunu savunduğunu bildirdi.

F-35 programından çıkarılma süreci başlatıldı

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

Önerge sunulmuştu

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara'ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

Önergede ABD Yönetimi'ne Rusya'nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye'nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO'da toplantı çağrısında da bulunuluyordu.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savunuyor.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump'ın CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato'ya Washington Yönetimi'ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söylemişti.

Beyaz Saray'da kritik toplantı

Bu bağlamda ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin yarın Beyaz Saray'da bir görüşme yapması bekleniyor.

Trump geçen hafta Cumhuriyetçi senatörlere davetiye göndermiş ve önde gelen isimleri yarın saat 16.00’da Türkiye yaptırımlarıyla ilgili toplantı yapmak üzere Beyaz Saray'a davet etmişti.

Obama yönetimini suçlamıştı

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma kararının duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Trump, Barack Obama yönetimini suçlamış ve şöyle demişti: "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda yaptırımlar konusuna buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

G20'den sonra ne yaşanmıştı?

ABD Başkanı Trump, G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında da S-400'ler konusunda selefi Barack Obama'yı suçlamış ve Türkiye'ye açık şekilde hak vermişti.

Trump, Türkiye'nin Patriot almak istediğini ve buna Obama engel olduğunu belirterek, "Erdoğan füzeleri almak istemeye devam etti, onlar da hayır demeye devam etti. Ve (Türkiye'nin) bu füze savunmasına ihtiyacı vardı. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Artık çok geçti ve Türkiye'nin yapabileceği bir şey yoktu çünkü S-400'leri almıştı. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da, G20 Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Trump'ın bu açıklamasına yönelik bir soru üzerine şunları söylemişti: "Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
  1. Ankara
  2. Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ)
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Türkiye
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. G20 Zirvesi
  7. Japonya
  8. S-400
  9. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  10. Beyaz Saray
  11. Mike Pompeo
  12. NATO
  13. Rusya
  14. Cumhuriyetçi senatörler
  15. CAATSA
  16. F-35 programı
  17. Barack Obama

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