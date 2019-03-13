0553 313 94 23

ABD "Boeing 737 Max 8" tipi uçakları çekmeyecek

Etiyopya'da yaşanan kaza sonrası bir çok ülke "Boeing 737 Max 8" tipi uçağın uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğu bildirildi. ABD Federal Havacılık Kurulu ise, Amerikalı şirket Boeing'in, 737 MAX tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:55
ABD "Boeing 737 Max 8" tipi uçakları çekmeyecek

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Scat Havayolları şirketine ait ülkedeki tek Boeing 737 Max 8 uçağının uçuşlarının bugün itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Amerika uçaklarını çekmeyecek

ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Kurumun yöneticilerinden Dan Elwell, "Uçaklarda sistematik performans problemi ve uçakları kullanımdan çekmelerine kanıt olacak bir kaynak yok" dedi.

Boeing İcra Kurulu Başkanı, ABD Başkanı ile görüşüp güvence verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya ilişkin Uluslararası Merkezi Chicago'da bulunan Boeing firmasının İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg ile görüştüğü ve uçakların kullanımda kalmasında hiçbir güvenlik probleminin olmadığı konusunda kendisine güvence verildiği de aktarıldı.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının pazar günü düşmesinin ardından İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:55
  1. fransa
  2. abd
  3. almanya
  4. etiyopya
  5. kazakistan
  6. chicago
  7. trump
  8. Boeing 737 MAX 8
  9. Dan Elwell
  10. Dennis Muilenburg

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının ardından
    1. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    4. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    5. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    6. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    7. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    8. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    9. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    10. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    11. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    12. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    14. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    15. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    16. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    17. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    18. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    19. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    20. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    21. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    23. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    24. Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs..
    25. Parlak’tan proje çağrısı
    26. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    27. En güzel çocuk isimleri | Çocuğa..
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN’dan
    30. Emniyet Müdürü Alper 2018 yılını..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!