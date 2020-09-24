Dünyayı sarsan açıklama: Koronavirüs artık daha tehlikeli

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyanın başına bela olan koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyona dayanırken, ABD'li bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar geldi.

Daha bulaşıcı hale geldi

Koronavirüsle ilgili ABD'nin Houston kentinde araştırma yapan bilim insanları kentte yayılan koronavirüsün zamanla daha bulaşıcı hale geldiğini açıkladı.

Virüs mutosyona uğradı

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada iki ayrı dalganın yapısı incelenirken, 5 bin virüs genomu üzerinde deneyler ve incelemeler yapıldı. Houstan kentindeki virüsün mutasyona uğradığı sonucuna ulaşıldı.

Yine araştırma sonucuna göre, virüsün insanları enfekte etmek için kullandığı iğnelerin sayısının arttığı belirtildi. Houstan kentinde virüsün bu türünün hakim geldiğini belirten bilim insanları hastaların viral yükünün arttığını açıkladı. Virüsün bu türünün öldürücülüğü arttığına dair bir kanıt bulunamadı.