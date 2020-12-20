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Korona Virüs Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!
Korona Virüs

Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!

ABD'de Kovid-19 aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, o hemşire 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:15:00 -

 Yeniakit.com.tr 

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

"Başım dönüyor" dedikten sonra bayıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

İlk müdahaleyi meslektaşları yaptı

O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.

Sosyal medyayı sallayan iddia: O hemşire öldü

Aşı yapılan hemşire Tiffany Dover ilgili sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında yaşanan olayın ardından 10 saat sonra hemşirenin hayatını kaybettiği öne sürüldü. 

Ölüm kayıt listesinde adı geçiyor

Söz konusu iddialar ölüm kayıt listesine dayandırılıyor. Listeye göre, Dover'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Listede yer alan akraba isimlerinin de uyuştuğu öne sürüldü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Sosyal medyadaki iddialara rağmen ABD'nin yetkili kurumlarından henüz bir açıklama gelmedi. Yetkililerin sessizliği dikkat çekerken ölüm kayıt listesine girişlerin ise engellendiği öne sürüldü.

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