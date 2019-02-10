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Batı'yı korkutan açıklama: Atom bombası formülüne sahibiz

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu açıkladı. Hatemi, "İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 18:25
Batı'yı korkutan açıklama: Atom bombası formülüne sahibiz

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak bu kitle imha silahını üretmeyi düşünmediğini ileri sürdü.

İran devlet medyasına göre, Meşhed'te Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın ölüm yıldönümü için düzenlenen yas töreninde konuşan Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom gücüyle ilgili iddialarda bulundu.

"İran atom bombasının formülünü biliyor"

İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak hiçbir zaman üretmeyi düşünmediğini öne süren Hatemi, şunları söyledi:

"İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor ancak nükleer enerjiye sahip olmayı kendisi için hayati bir mesele olarak görüyor."

"İran'ı koruyan faktör füze gücüdür"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programını durdurması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hatemi, şöyle konuştu:

"Füze gücü İran için hayati önemdedir. ABD'nin şeytanlıkları İran'ın nükleer gücünü azalttı ancak nükleer anlaşma da bitti. Bu şartlarda İran'ı koruyan faktör füze gücüdür. Eğer bu gücü de elimizden alırlarsa aydınlık günümüz karanlık bir geceye döner. Füze gücümüz emperyalistlerin korkusudur."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:25
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