0553 313 94 23

Dünyayı bez torbada taşı

Ordu’nun Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Dünyayı Bez Torbada Taşı Projesi" kapsamında 35 türde bez çanta üretti.

05 Mart 2019 Salı 09:31
Dünyayı bez torbada taşı

Ordu’nun Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Dünyayı Bez Torbada Taşı Projesi" kapsamında 35 türde bez çanta üretti.

 

Fatsa Halk Eğitimi Merkezi eğitici öğretmeni Yasemin Şinik yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin çevreye verdiği zararın çok fazla olduğunu belirterek, bez çantaların daha kullanışlı ve sağlam olduğunu söyledi. "Dünyayı Bez Torbada Taşı Projesi" kapsamında birçok bez torba modelini halkın beğenisine sunduklarını ve beğenilen modellerin üretimine başladıklarını ifade eden Şinik şöyle konuştu:

 

"Sıfır Atık Projesi kapsamında bu projeye başladık. Tasarımı ve ölçüleri bize ait bez çantaların önce kendimizce kalıplarını oluşturduk. Sonrasında internetten de araştırma yaparak orada ki modelleri de bulup bizlerde bir şeyler katarak çok sayıda model ortaya koyarak üretimine başladık. Portatif olarak her modelden iki ürün örnek diktik ve 35 ayrı model olarak farklı proje ortaya çıktı. Gelen siparişler üzerine bizler hesap çıkartıyoruz. Karşı taraf içinde fiyat uygun olursa üretime başlıyoruz. Normal piyasaya göre uygun bizim fiyatlarımız, çünkü bizler bir piyasa oluşturmaya çalışıyoruz halk eğitimimiz adına. Ayrıca baskılı bir model isterlerse müşteriler Samsun ilindi baskı yapan bir firma ile anlaştık. Her türlü istenilen baskılı poşeti atölyemizde çıkartıyoruz. 5 öğrencim ve ben bu işe kendimizi adadık. İşimizde kesim işi çok zaman alıyor. Ortalama 2 bin çantayı buradaki arkadaşlarımızla 1 ay gibi bir sürede teslim ettik. Kesim işi hazır olsa günde 250 ile 300 çanta çıkartıyoruz. Ekonomik olarak da halk eğitimimize ve kursiyerlerimize katkı sağlıyor bu yaptığımız çalışmalar."

 

Kursiyerlerden Gülsevim Tarım ise yaptığı açıklamada, "Hocamızın yardımı ile bu işi kısa sürede kavradık ve artık bez çanta üretimi kolay bir şekilde yapıyoruz. Buradaki tüm kursiyerlerin farklı görevleri var aşama aşama herkes kendi işini yaptığı için bez çanta üretimini hızlandırdık eskiye göre. Günde hazırlık aşaması bittiğinde 200 ile 300 çanta yapıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:31
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası başladı
    1. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    2. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    3. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    4. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    5. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    6. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    7. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    8. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    9. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    10. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    11. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    12. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    13. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    15. 23 zincir markete soruşturma
    16. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    17. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    18. Borsa güne düşüşle başladı
    19. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    20. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    21. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    22. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    23. Enflasyona tanzim freni
    24. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    25. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    26. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    27. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    28. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    29. İhracat pusulasında ibre yukarı
    30. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!