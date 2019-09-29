Rusya'nın 3M22 Zircon hipersonik füzesi radarda görünmez olacak

Rus havacılık portalı Avia.pro'nun ismini açıklamadığı bir kaynağa göre, Rus 3M22 Zircon hipersonik füzesi radarda görünmez olacak. Kaynağa göre füze, karbon ve karbon lifi içeren, silahı çok daha hafif hale getiren ve radarda neredeyse görünmez hale getiren eşsiz bir kompozit malzemeden yapılacak.

Rus haber portalına konuşan kaynak, 10.000 km / s hızla hedefe ilerleyecek füzenin ulaşacağı ısıyı tanımlamak için, "Gökyüzünde dev bir alev topu gibi görünecek." ifadelerini kullandı.

"Füze görünmeyecek, bu hayranlık uyandırıcı"

Kaynak, “Düşman radarda füzeyi görmeyecek, ancak ufukta görebilecek. Bu kelimenin tam anlamıyla hayranlık uyandırıcı.'' dedi.

Avia.pro, Zircon'un kompozit malzemesinin, 3M37 Skiff denizaltı balistik füzesinde kullanılan KIMF ile benzer olacağını belirtti. UMATEX fabrikası tarafından Çelyabinsk'te üretilen KIMF, iyi bir termal koruma sağlayan hafif ama dayanıklı bir malzemedir.

Füze, geçtiğimiz şubat ayında bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından tanıtılmıştı.