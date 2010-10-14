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Dünyaya yeniden merhaba

Şili’de yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur kalan 33 madenciden 10'u yeryüzüne çıktı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Dünyaya yeniden merhaba

Yüzeye ilk çıkarılan 31 yaşındaki Florencio Avalos, 7 yaşındaki çocuğuna ve eşine sarıldıktan sonra onu bekleyen birkaç kişiyle daha kucaklaştı. Avalos'dan bir saat sonra Mario Sepulveda Espina (39) da “Anka Kuşu” adı verilen çelik kurtarma kapsülüyle sorunsuz bir şekilde “ışığa” kavuştu. Espina, “yeraltındaki evinden” getirdiği kayaları, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Madencilik Bakanı Laurence Golborne ve kurtarma görevlilerine dağıttı.

YENİ YAŞINA YERALTINDA GİRDİ

Espina'dan yaklaşık 1 saat sonra özgürlüğüne kavuşan 52 yaşındaki Juan Illanes, diğer iki madenci gibi önce eşine sarıldı. Yeni yaşına yerin altında giren Illanes, daha sonra Şili Devlet Başkanı Pinera ve Madencilik Bakanı Golborne ile kucaklaştı. Şili bayrağının renklerine boyanmış kapsülle yeryüzüne çıkarılan 4. madenci Bolivyalı Carlos Mamani (23), çevresindekileri selamladı ve kendisini gözyaşlarıyla bekleyen eşiyle kucaklaştı. Günışığına kavuşan beşinci madenci 19 yaşındaki Jimmy Sanchez oldu. Madencilerin en genci olduğu belirtilen Sanchez'i babası karşıladı. Sanchez, diğer madenciler gibi mutluluğunu çevresiyle paylaştı.

YERYÜZÜNE ÇIKARKEN GÖZLERİNİ KAPATTILAR

Madencileri yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki tünelden dışarı çıkarmak için özel olarak tasarlanan, 4 milimetre kalınlığındaki çelik kapsül, 2.5 metre uzunluğunda ve 54 santimetre çapında. 250 kilogram ağırlığındaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çıkışının yanısıra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor. Tek tek yapılan kurtarma işlemi sırasında madenciler, eldiven, kaska monte edilen fener, güvenlik botları ve kalp atışlarını, solunumlarını, ateşlerini ve oksijen tüketimlerini ölçebilen özel giysiler giyiyor. Madenciler, kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleşebiliyor. Yeryüzüne çıkarken gözlerini kapalı tutmaları istenen madenciler, özel gözlük de takıyor. San Jose'de 5 Ağustos’ta meydana gelen maden kazasından ancak 17 gün sonra madencilerin hayatta oldukları belirlenmişti. Mahsur madenciler, sığınakta kendi koydukları kurallarla günaşırı 2 kaşık ton balığı, bir yudum süt, bir parça kraker ve bir lokma şeftali yiyerek hayatta kaldı. Kurtarılan madencileri Devlet Başkanı Pinera ve Madencilik Bakanı Golborne'un yanısıra yaklaşık 800 madenci yakını ve 2 binden fazla gazeteci karşıladı. Prof. Sunu: Kömür madeni olsa kurtulamazlardı Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sunu, Şili’de yaşanan göçüğün bakır madeninde yaşandığı için işçilerin bu kadar uzun süre sonra kurtarılabildiğini söyledi. Prof. Mustafa Sunu şunları kaydetti: “Çelik odalar bizde de kolaylıkla yapılabilir. Şili’de olayın yaşandığı maden, bir bakır madenidir. Bakır madeninin bulunduğu kayalar çok sert ve dayanıklıdır. Göçmesi, kömüre göre çok daha zordur. Bizdeki yeraltı madenleri ise genelde kömür madenleridir. Kaya yapıları çok daha zayıf ve dayanıksızdır. Kömür madenlerinden sağ kurtulmak, bakır madenlerine göre daha zordur.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:06
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