BM’ye vicdan ve adalet çağrısı

HACI YAKIŞIKLI/ NEW YORK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, FETÖ’nün hamisi ABD başta olmak üzere Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin kontrolündeki BM’yi de sert dille eleştirdi. BM’nin 73 yıllık geçmişinde hiç küçümsenmeyecek başarılar elde ettiğini ancak zaman içinde insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığının da bir gerçek olduğunun altını çizen Erdoğan, BM’de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz” dedi. Arakan’dan Filistin’i, Suriye’den Afganistan’a kadar dünyanın birçok ülkesinde yaşanan insan hakları ihlallerine insanlığın sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ABD’nin Filistinli mültecilere yaptığı yardımı kesmesini de eleştirerek, “Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

4,5 MİLYON MÜLTECİ ÜLKEMİZDE

“BM’yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim” çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 32 milyar dolar harcadığını belirterek şunları söyledi: “Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek, uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, AB’den de şu ana kadar fiilen verilen tutar 1,7 milyar avro düzeyindedir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye’ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz.”

“Hedefimiz Münbiç’ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir” diyen Erdoğan, taktik çıkarları uğruna teröristleri onbinlerce TIR, binlerce kargo uçağı silahla donatanların gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceğini belirtti. BM Genel Kurulu’ndaki delegeleri FETÖ konusunda uyaran Erdoğan, örgütün ABD’nin 27 eyaletindeki charter okulları aracılığıyla yılda 27 milyon dolar para aldığına dikkat çekerek, bu örgütün Pensilvanya’dan tüm dünyaya terör ihraç ettiğini vurguladı. Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı. Erdoğan ayrıca “Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu’nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz” dedi.

Fotoyazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi. El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump eşlik etti.