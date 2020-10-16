Dünyaya telefon gösterisi yapan Putin'in sinsili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldığı televizyon programında, "Bize gelen bilgiye göre Ermenistan bu dönemde Ermenistan 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ermenistan geriliminde PKK ve paralı asker destekli Ermeni güçlerinin sivillere yönelik saldırıları ve Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri kurtarma operasyonları devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephedeki son durumu A Haber'e anlattı.

'Toparlanıp saldırmak için müzakere istediler'

Ermenistan, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayınca uluslararası kamuoyu müzakere çağrısı yaptı. Rusya'nın başkanlığında Moskova'da yapılan ancak Ermenistan'ın uymadığı müzakereyle ilgili konuşan Aliyev, "Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki 'esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir.' Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler." şeklinde konuştu.

Rusya'dan sivil uçaklarla Ermenistan'a silah yardımı

Uluslararası kamuoyuna Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonuna bakmadığı izlenimi verdiren Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki yüzlülüğünü de ortaya çıkaran Aliyev, "Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz. Bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu müsait olmadığı gerekçesiyle ertelemiş bunu da dünyaya servis etmişti.