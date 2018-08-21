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Newman'dan: Trump eşini rehin tutuyor!

Eski Beyaz Saray danışmanlarından Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tuttuğunuu söyledi.

21 Ağustos 2018 Salı 10:54
Newman'dan: Trump eşini rehin tutuyor!

Beyaz Saray eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman'ın gizlice elde ettiği video, ses kayıtları ve elektronik postalara dayandırdığı iddiasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'yı kendisinden boşanması halinde intikam almakla tehdit ettiği söylemlerine bir yenisi eklendi.

Omarosa Manigault Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürdü.

BOŞANMA TEHDİDİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile çalıştığı yılları konu alan 'Kaçık' (Unhinged) adlı kitabıyla gündeme gelen Beyaz Saray eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman, ABD liderinin eşi Melania'yı kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkartmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü.

"BİR İTİRAF GELEBİLİR"

Newman, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen 'Einstein' (EB-1) vizesiyle ABD'ye yerleşen Slovenya göçmeni First Lady'nin vize almasında Trump'ın rol oynadığını, 1998'de Donald Trump ile tanışan Melania'nın Trump ile evlendikten bir yıl sonra 2006'da ABD vatandaşlığına geçtiğini iddia ediyor. Newman, Trump'ın eşinin vatandaşlıkta çıkarılması için, vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf edebileceğini vurguluyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 10:54
  1. Omarosa Manigault Newman
  2. Donald Trump

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