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Korona Virüs

Dünyaya şaşkına çeviren açıklama 'Aşı çalışmamızı çalmaya çalışıyorlar'

ABD'den yapılan açıklamada, Çinli bilgisayar korsanlarının Amerika'da yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:51:00 -
Dünyaya şaşkına çeviren açıklama 'Aşı çalışmamızı çalmaya çalışıyorlar'

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ilgili birçok ülkede aşı için seferber oldu. ABD ile Çin arasında devam eden corona virüs gerginliği ise sanal ortama taşındı. Amerika'nın iç istihbarat servisi olan FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD’de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın Çin’e uyarı göndereceği belirtildi.

FBI taslak hazırladı

Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan ‘uyarı’ taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in ‘yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını’ iddia etti.

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