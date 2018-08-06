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Dünyaya rezil oldular! İngiliz F-35 pilotu hortumu tutturamadı

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yapılan yakıt ikmalini gerçekleştirmekte zorlandı. Uçağın pilotu, yakıt hortumunu tutturamadı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
Dünyaya rezil oldular! İngiliz F-35 pilotu hortumu tutturamadı

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yakıt ikmali yaparken başarısızlığa uğradı.

İnternete yansıyan görüntülere göre, F-35 ilk denemesinde A330 Voyager uçağı tarafından uzatılan yakıt hortumuna çarptı. Pilot, zarar görmemesi için uçağı kenara çekti, ikinci denemede ise ikmal yapılabildi.

F-35 Lightning uçağına havada yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Aksi takdirde içindeki yakıt depolarıyla uçağın hareket kabiliyeti yalnızca 900 kilometre ile sınırlı kalıyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
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  • resici denyoresici denyo1 sa önce
    vallaha mi ....ah be keske turk olarak geseydim dunyaya demistir kesin
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