0553 313 94 23

Altun: "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır"

Twitter'dan mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:42
Altun: "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

"Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz!"

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye odaklanmış ve kararlıdır. Aynı zamanda bu korkak teröristlere karşı savaşmaya tamamen adanmış bir ülkedir. DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlet olduğunu söyleyerek, "Hala Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:42
  1. Fahrettin Altun
  2. DAEŞ
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son durum bugün 14 Ekim
    1. EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son..
    2. Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin..
    3. Macron ve Merkel'den ortak çağrı!..
    4. 14.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Evlilik nedeniyle istifa eden kadın..
    6. Libya Devlet Yüksek Konseyi..
    7. BBC'den skandal haber! Sosyal medyada..
    8. ABD Aynularab'ın güneyindeki gözetleme..
    9. Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı'na çok..
    10. A Milli Futbol Takımı Fransa maçına..
    11. Kaza yapan otomobil iş yerine girerek..
    12. İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı..
    13. Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası..
    14. ABD'deki Türklerden Barış Pınarı..
    15. KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı..
    16. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    17. KKTC Başbakanı Ersin Tatar: KKTC halkı..
    18. ABD Başkanı Donald Trump'tan DEAŞ..
    19. TSK vuruyor HDP'liler panikliyor!..
    20. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun..
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
    Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı
    Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın
    Türkiye'den PKK çağrısı: Artış var, tedbir alın

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik
    Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik