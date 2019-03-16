KIRŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu ülkenin, kendi yerli ve milli kaynaklarıyla parlayan bir yıldız olması için dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor. İnşallah, 31 Mart'ta dünyaya bu mesajı vereceğiz." dedi.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Demokrasi Buluşmaları Söyleşisi"ne katılan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye'nin, büyük bir medeniyetin kurucusu olarak biraz ayakları üzerinde durduğunda, yerli ve milli kaynaklarıyla ayağa kalktığında hemen farklı yerlerden saldırıların başladığını ifade eden Alpaslan, rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemlerinden bu yana saldırıların devam ettiğini söyledi.

Egemen güçlerin kendilerini zorlamadan, ateşe ellerini sokmadan, maşaları, içerideki iş birlikçileri ve vesayetçi güçlerle bu süreçleri engellemeyi denediklerini anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 16 yıllık iktidarında, ülkemizi ekonomik ve siyasi anlamda her alanda güçlendirirken, büyütürken, kendi ayaklarının üzerinde duran Müslüman ve Türk dünyasının hamiliğini de üstlenen Türkiye'nin tekrar güçlenmesinden duydukları rahatsızlıktan yola çıkarak hemen klasik mekanizmaları hayata geçirdiler. İçerideki iş birlikçileri ve vesayetçi güçlerle bu iktidarı, bu yönetimi, millet için çalışan bu kadroyu ortadan kaldırmak için bir çok teşebbüste bulundular."

Dünyanın parlayan yıldızı Türkiye'nin geriletilmeye çalışıldığına işaret eden Alpaslan, "Türkiye, üçüncü hava limanı, üçüncü boğaz köprüsü, Marmaray ve Avrasya tünellerinin temellerini attığı, bir çok ekonomik gelişmeyi yaşadığı dönemde birden bire Gezi olayları patlak verdi. Süreç engellenmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanımızın başta dirayetli duruşu, milletimizin de Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye sahip çıkmasıyla ekarte edildi. Yetmedi, 17-25 Aralık süreci, yetmedi 15 Temmuz hain darbe girişimi. 24 Haziran'da Türkiye yeni bir sistemle ve yürüyüşle daha güçlü olmaya çalışırken ekonomik saldırılar oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi engellemeye çalışan güçlere 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Hegemon güçler, Türk ve Müslüman aleminin hamiliğini üstlenecek, geçmişte kurduğu muazzam medeniyeti tekrar gün yüzüne çıkaracak işaretleri Türkiye'de gördüğü zaman hemen harekete geçip bu güzel tabloyu, iklimi bozup tekrar kendilerinin emrinde, kendilerinin kuklası gibi olacak bir düzene Türkiye'nin kavuşması için var güçleriyle çalışmakta. Ama, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle diz çökmedik, diz çökmeyeceğiz inşallah. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne girdiğimiz bu süreçte oylarımızla bu anlayışı ve kadroyu güçlendirmemiz lazım. Bu ülkenin, kendi yerli ve milli kaynaklarıyla parlayan bir yıldız olması için dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor. İnşallah, 31 Mart'ta dünyaya bu mesajı vereceğiz."

Söyleşiye, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Sulu, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.