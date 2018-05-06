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Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

Büyük Anavatan Savaşı'nın 73. yıl dönümünü 9 Mayıs'ta kutlamaya hazırlanan Rusya'da, Kızıl Meydan'daki askeri geçit törenin provası yapıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:55
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

 Rusya'nın her yıl kutladığı bayram bu kez daha çok sergilenen yeni teknolojik askeri techizat ve silahlar ile gündeme geliyor. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin de boy gösterdiği askeri geçiş provasında bu yıl ilk defa insansız hava araçları Korsar ve Katran, robot teknik kompleksi Uran-6 ve Uran-9 ve üst düzey korunmaya, silah gücüne ve yönetime sahip araç Terminatör de yer aldı.  Bu araçların geçişi sırasında yapılan bilgilendirme anonsunda bu komplekslerin Rus ordusunun silahlanmasında yer aldığı veya deneme aşamasında bulunduğu, bunların çoğunun Suriyede askeri denemelerden geçtiği bildirildi.  Genel provada 12 bin 500den fazla asker ve 150 askeri teknik araç yer aldı. Hava muhalefeti nedeni ile törendeki uçak gösterisi gerçekleşmedi. 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak ve daha önce söz ettiği Kinjal füze kompleksi de ilk defa görücüye çıkacak.    

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:55
  1. Rusya
  2. S 400

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