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Dünyaya geldiği yuvada mahsur kalan leylek, özgürlüğüne kavuştu

Karaman’da yumurtadan çıktığı günden beri yuvadan ayağı takılı kaldığı için ayrılamayan leyleği özgürlüğüne itfaiye ekipleri kavuşturdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Dünyaya geldiği yuvada mahsur kalan leylek, özgürlüğüne kavuştu

Karaman’da yumurtadan çıktığı günden beri yuvadan ayağı takılı kaldığı için ayrılamayan leyleği özgürlüğüne itfaiye ekipleri kavuşturdu.


Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde, elektrik direğinin üzerindeki yuvada ayağı takıldığı için mahsur kalan leylek, Ayrancı Belediyesine ait itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yumurtadan çıktığı 2 ay boyunca yuvada ayaklarından bağlı kalan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yuvasında mahsur kalan leylek, ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu.


Kurtarma çalışmalarını takip eden Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, özgürlüğüne kavuşan leyleğin ailesini bulmasını umduğunu söyleyerek, "Anne leylek her yıl olduğu gibi yuvasına gelmiş ve yumurtlamış. Yavruların yumurtadan çıkıp büyümeye başlamasıyla yuvada 4 tane leylek yavrusu olduğu vatandaşlarca görülmüş. Köy halkı büyüyen yavrulardan üçünün yuvadan ayrıldığını birinin ise gitmediğini fark etmiş. Uçmayı öğrenemediği düşünülen bu yavruya annesi bir süre daha beslemiş ancak, geçtiğimiz günlerde oda diğer yavrularıyla birlikte yuvadan ayrılmış. Üç gündür kanat çırparak uçmaya çalıştığını gören köy sakinleri sonunda leyleğin ayağının bağlı olduğu kanaatine varıp durumu bizlere haber verirdi. İtfaiye ekibimiz yuvadan ayağı ipe dolandığı için gidemeyen leyleği kurtar” diye konuştu.


Ayağına dolanan ipten kurtulan leylek, itfaiye erinin havaya bırakmasının ardından uçarak gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
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