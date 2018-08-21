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Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı

İran, başkent Tahran'da düzenlenen bir fuarda, yerli savaş uçağı Kevser'in tanıtımını yaptı.

21 Ağustos 2018 Salı 12:05
Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı

İran, Salı günü Tahran'da düzenlenen bir fuarda yerli yapım savaş uçağı Kevser'i tanıttı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Ulusal Savunma Endüstrisi fuarında gerçekleşen tanıtımda Devlet Başkanı Hasan Ruhani'yi uçağın kokpitinde gösteren görüntüler de yer aldı.

Dördüncü nesil savaş uçağının "ileri havacılık teknolojileri" ile donatıldığı ve çok amaçlı bir radarı olduğu duyuruldu. Uçağın "yüzde 100 yerli" olduğu da bildirildi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan tanıtımda uçağı havada gösteren herhangi bir görüntü yer almadı. Ancak uçağın testleri başarı ile geçtiği açıklandı.
Kevser adı verilen savaş uçağı kamuoyuna ilk kez Savunma Bakanı Amir Hatami tarafından Cumartesi günü duyuruldu.

Tanıtım sırasında Ruhani, "Tüm parçaları İranlı uzmanlar tarafından yapılan İran savaş uçağı, uçuşuna başlıyor" dedi.

Devlet televizyonunda yayınlanan tanıtımda uçağa ilişkin görüntüler ekranda bir dakikadan kısa gösterildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:05
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