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Dünyaya barışı haykıran festival başladı

‘58.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Dünyaya barışı haykıran festival başladı

‘58. Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve ünlü sanatçı Demir Demirkan’ı aynı sahneyi paylaştığı konserle başladı.


Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile ünlü sanatçı Demir Demirkan’ı aynı sahnede buluşturdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada festivalin bu yıl 58, halk dansları organizasyonunun da 33 yaşında olduğunu hatırlattı. Bursa’nın farklı kültürlerin harmanlandığı renkli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Beraberinde Bursa Organize Sanayi Bölgeleri ve ihracatı marifetiyle de bütün dünyaya açılan bir şehir. Dolayısıyla Bursa, bu festivalde farklı yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayarak bu özelliğini her yıl ısrarlı bir şekilde bütün dünyaya vurguluyor. Temennimiz ve duamız odur ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bursa’da bu güzellik hep devam etsin. Vakfımızın Başkanı kıymetli büyüğümüz değerli bir hanım efendi. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Bana dedi ki, ‘Başkanım krizden, problemden bahsediliyor. Festivalle alakalı bir kesintiye, kısıntıya gidecek miyiz?’ Asla böyle bir şey yapmayacağız. Bursa için en güzelini hazırlamaya çalışalım’ dedik. Beraberce de inşallah bu günden itibaren sizin izleniminize sunulacak olan harika bir organizasyon hazırladık. Festivalin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm belediye başkanlarımıza tüm Kültür Sanat Vakfı üyelerimize teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu festival birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu festival bütün dünyaya barışı haykırıyor. Sanat dolu güzel akşamlar temenni ediyorum” diye konuştu.


Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise 58 yıldır koşulların kimi zaman zor, kimi zaman elverişsiz olduğunu ama şehrin nefesi olan Kültürparkın her zaman Bursa’yı sarıp sarmaladığını hatırlattı. Bursa festivalinin uzun yıllardır sanatseverleri bir araya getirdiğini ifade eden Yılbirlik, “Eminim ki birçoğumuzun anılarında festivalle ilgili çocukluk anıları var. Annenizin babanızın sizin elinizden tutup konserlere getirdiğini hatırlıyorsunuzdur. Belki o gün buraya gelip konseri izleyen çocuklardan bir çoğu sanata yönelerek üretici boyuta geçtiler. Bursa birçok sanatçı yetiştirdi. 58 yıldır Bursa Festivali’nin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından; ‘Festival Onur Ödülü’, Bursa Kültür Sanat Vakfı Kurucu üyelerinden Mutlu Uraz’a verildi. Turizm Hizmet Ödülü ise Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç’a verildi. Bursa’nın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren 33 yıldır profesyonel rehberlik yapan Tonguç, “Benim hayatımda Bursa’nın çok önemli yeri var çünkü ben Bursa’da rehberlik kursuna gittim ve Bursa’da kokart aldım. Bunu da her zaman dile getrdim. Bütün yazılarımda, kitaplarımda Bursa’dan hep bahsettim. Yeni kitabım ayrıcalıklı rotalarda yine Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olarak Bursa var. Bunu çok yürekten söylüyorum. Burası herkesin gelip görmesi gereken, Osmanlı’nın ilk başkenti. Gerçekten muhteşem bir şehirde yaşıyorsunuz” diye konuştu.


Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, organizasyona destek veren sponsor firma temsilcilerine plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. sanat
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