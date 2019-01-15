0553 313 94 23

Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta "ilginç" keşif

15 Ocak 2019 Salı 13:55
Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta "ilginç" keşif

ANKARA (AA) - Gök bilimciler, gezegen oluşumuna uygun, alışılmışın dışında bir eğik diske sahip iki çift yıldızlı sistem keşfetti.

Gizmodo'nun haberine göre, ALMA teleskobuyla keşfedilen HD 98800 sisteminin iç ve dış kesiminde, yıldız çifti yer alıyor.

İç kesimdeki "BaBb" olarak adlandırılan yıldız çifti, birbirlerine ortalama Dünya ile Güneş arasındaki mesafede bulunuyor. Dış kesimdeki yıldız çifti "AaAb"nin aralarındaki mesafe ise Plüton'un Güneş'e uzaklığından daha fazla.

Bugüne kadar teoride var olduğu düşünülen sistem, Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Bilim insanları, diskin yörüngesinin, iç kısımdaki yıldız çiftinin yörüngelerine dik açıda bulunmasının, HD 98800 sisteminin ilginç özelliklerinden biri olduğunu bildirdi. Bilim insanları ayrıca, normalde gezegen oluşumunu sağlayan disklerin, yıldız çiftiyle aynı yörünge düzlemine sahip olduğunu ifade etti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:55
  1. ALMA teleskobu
  2. HD 98800
  3. iki çift yıldızlı sistem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP TBMM Grup Toplantısı
    1. HDP TBMM Grup Toplantısı
    2. Oğuz Şimşek kimdir?
    3. Kürsüye çıkan İYİ Partili bozkurt..
    4. Pompeo'nun Orta Doğu turundaki..
    5. Muğla'da boynuna çuval dolanan yavru..
    6. İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro..
    7. TDV ile TMV arasında iş birliği..
    8. TRT'den açıklama geldi! Diriliş..
    9. Çaykur Rizespor'da yeni transferler..
    10. ABD’li gazeteciden şaşırtan sözler:..
    11. Başımıza gelenler kendi yapıp..
    12. Serdar Kaman kimdir nereli ve kaç..
    13. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    14. Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi..
    15. Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü
    16. Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan..
    17. Tuncay Şanlı'dan Arda açıklaması:..
    18. "Sporun Mutfağındakiler" paneli
    19. Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı
    20. MÜSİAD Endonezya'da şube açacak
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor