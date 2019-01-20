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"Dünyanın yarısından fazlası göçmenlere olumlu bakıyor"

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan ankette, dünya nüfusunun çoğunun ülkeler arası iş birliğini desteklediği, göçün iyi bir şey olduğunu düşündüğü ve iklim bilimcilere güvendiği belirlendi

20 Ocak 2019 Pazar 17:30
"Dünyanın yarısından fazlası göçmenlere olumlu bakıyor"

NEW YORK (AA) - Dünya genelinde yapılan bir anket, dünya nüfusunun yarısından fazlasının ülkeler arası iş birliğini desteklediğini, göçün iyi bir şey olduğunu düşündüğünü ve iklim bilimcilere güvendiğini ortaya koydu.

Anket, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 10 bin kişi ile yapıldı.

Ankete Güneydoğu Asya ve Afrika'dan katılanların yüzde 88'i ülkeler arasındaki iş birliğinin son derece önemli olduğunu vurgularken, Batı Avrupa ise yüzde 61 ile bunu en az destekleyen bölge çıktı.

Kuzey Amerika'dan katılımcıların yüzde 70'i ülkeler arası iş birliğini önemserken, dünya genelinde ise bu oran yüzde 76 olarak belirlendi.

- Dünyanın yüzde 57'si göçmenlere olumlu bakıyor

Dünya nüfusunun yüzde 57'si göçmenlerin yeni ülkelere gitmesini "büyük ölçüde iyi bir durum" olarak nitelerken, Doğu Avrupa'da bu oran yüzde 40'ta kaldı.

ABD'de iktidar ile muhalefet arasında Meksika sınırına duvar inşa etme konusunda gerginlik sürerken, anket, Kuzey Amerikalıların yüzde 66'sının göçmenler hakkındaki olumlu görüşünü ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 54'ü İklim değişikliği konusunda bilim insanlarına güvendiğini kaydederken bu oran Kuzey Amerika'da sadece yüzde 17 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarının salı günü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında da ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:30
  1. Davos
  2. Dünya Ekonomik Formu (WEF)
  3. Göçmenler
  4. İklim değişikliği
  5. ülkeler arası işbirliği

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