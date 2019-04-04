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Dünyanın ve İran'ın en eski gazete satıcısı hayatını kaybetti

04 Nisan 2019 Perşembe 12:24
Dünyanın ve İran'ın en eski gazete satıcısı hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'ın en eski gazete satıcısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Muhammed Rencber Emiri (93), Kerec kentinde hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın ve İran'ın en eski gazete satıcısı olarak kabul edilen Emiri, dün akşam Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde vefat etti.

Huzistan'ın Babel kentinde 1926 yılında doğan Emiri, 1937 yılında 11 yaşındayken Tahran'da gazete satmaya başladı. Aynı zamanda yazar da olan Emiri, 82 yıllık meslek hayatını anlatan "Bir Gazete Satıcısının Hatıratı" adlı otobiyografik kitabı kaleme aldı.

Emiri'nin 6 Nisan Cumartesi günü Kerec kentinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:24
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