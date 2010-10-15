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Dünyanın unuttuğu Gazze’ye yardım konvoyuna izin çıktı

Mısır, günlerdir Suriye’nin Lazkiye Limanı’ndan demir almak için bekleyen Gazze’ye yardım konvoyunun El Ariş Limanı’ndan Gazze’ye gitmesine izin vereceğini açıkladı

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Dünyanın unuttuğu Gazze’ye yardım konvoyuna izin çıktı

12 Eylül’de İngiltere’den yola çıkan Viva Palestina-5 konvoyu Türkiye’den geçerek 5 Ekim’de Suriye’nin Lazkiye Limanı’na ulaşmıştı. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan son konvoyun 26 Eylül’de kesintiye uğrayan Ortadoğu barış görüşmeleri ve ardından İsrail’in yaptığı çıkışların gölgesinde kaldığı belirtiliyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Zeki, günlerdir Suriye ile yapılan görüşmeler neticesinde konvoyun, belirledikleri şartlar altında Gazze’ye girmesine izin verdiklerini açıkladı. Ancak Zeki, organizatörlerden İngiliz Parlamenter George Galloway’e yönelik uygulamalarının değişmediğini, Galloway’ın Mısır topraklarına ayak basamayacağını söyledi. Yılbaşında düzenlenen 3. Gazze’ye yardım konvoyu sırasında gönüllülerle Mısır polisi arasında El Ariş Limanı’nda olaylar çıkmış, çok sayıda kişinin yaralanması üzerine Mısırlı yetkililer, aralarında Galloway’in de bulunduğu bazı kişilerin bundan sonra topraklarına giriş izni verilmeyeceğini duyurmuştu. Aralarında 10’u Türk 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 400 kişi toplanan yaklaşık 144 kamyonluk yardım malzemesi ile birlikte limanda bekliyordu. Mısır’ın yardımları Rafah’tan mı yoksa İsrail kontrolündeki kapılardan mı Gazze’ye girmesine izin vereceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:27
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