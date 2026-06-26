Dünyanın üçte birinde var: Milyonlarca insan için körlük riski!

Bilim insanları, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini enfekte ettiği tahmin edilen Toxoplasma gondii parazitine karşı farkındalığın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bunun küresel halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

PLOS Neglected Tropical Diseases dergisinde yayımlanan değerlendirme yazısında, parazitin neden olduğu toksoplazmozun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "ihmal edilen tropikal hastalık" (NTD) kapsamına alınması gerektiği savunuldu. Araştırmacılara göre bu adım, hastalıkla ilgili araştırmalara daha fazla kaynak ayrılmasını ve yeni sağlık programlarının hayata geçirilmesini sağlayabilir.

GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR

Araştırmaya göre toksoplazmoz, sağlıklı bireylerin çoğunda belirti vermese de bazı kişilerde ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, oküler toksoplazmozun dünyada göz içinde görülen en yaygın enfeksiyon olduğunu ve kalıcı görme kaybına neden olabildiğini vurguladı.

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Justine Smith, "Toksoplazmoz, dünya genelinde görme kaybının önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen küresel sağlık gündeminde yeterince yer bulmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

BULAŞMA YOLLARI NELER?

Toxoplasma gondii paraziti en sık;

• İyi pişmemiş veya çiğ etlerin tüketilmesi,

• Kedi dışkısıyla temas sonrası parazit yumurtalarının ağız yoluyla alınması,

• Hamilelik sırasında enfekte anneden plasenta yoluyla bebeğe geçmesi

sonucunda bulaşabiliyor.

Uzmanlar, gebelikte geçirilen enfeksiyonun düşük, doğumsal enfeksiyon ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

HER YIL YAKLAŞIK 190 BİN BEBEK ETKİLENİYOR

Araştırmada, her yıl yaklaşık 190 bin bebeğin doğumsal toksoplazmozla dünyaya geldiğinin tahmin edildiği aktarıldı. Hastalığın en ağır sonuçlarının ise sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde görüldüğü ifade edildi.

Bilim insanları, şu anda hastalığa karşı geliştirilmiş bir aşının bulunmadığını ve standart bir tedavi protokolünün de olmadığını belirterek, bunun araştırmalara yeterince yatırım yapılmadığının göstergesi olduğunu savundu.

'BASİT ÖNLEMLERLE RİSK AZALTILABİLİR'

Araştırmacılar, gıda güvenliğinin artırılması, temiz su ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi, hamile kadınların düzenli takibi ve toplumun bilinçlendirilmesiyle hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, toksoplazmozun DSÖ tarafından ihmal edilen tropikal hastalıklar listesine alınmasının, tanı, tedavi ve korunma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.