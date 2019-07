Dünyanın tek yeraltı müzesi Kapadokya’da bulunuyor

Kapadokya bölgesinde yer alan dünyanın ilk ve tek yer altı müzesi yapısı ve içindeki tarihi eserleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze, dünyanın tek yeraltı seramik müzesi olarak hizmet veriyor. Müze, Hititlerden beri sürmekte olan çömlekçilik geleneğine ev sahipliği yapan aynı zamanda ülkemizin en büyük kültür, tarih ve doğal miraslarını barındıran Kapadokya Bölgesi’nde yer almaktadır.

Güray Müze sahibi Güray Tüysüz yaptığı açıklamada yerin yaklaşık 15 metre altında bulunan müzenin dünya tek olduğunu söyledi. Tüysüz, "Güray Müze yeraltında olması itibarıyla bir ilk oldu. Volkanik bir kayanın içerisindeyiz ve yerin yaklaşık 15 metre altındayız. Yer altında bir seramik müzesi olması itibarıyla dünyada bir ilk oldu. Dünyanın değişik ülkelerinde de müzeler var ama Polonya’da tuz müzesi var orada tuzdan heykeller var. Bu konsepte dünyada bir ilk oldu. Şu an dünyadaki tek yer altındaki seramik müzesidir” dedi.

“Müzede 7 bin yıllık eserler sergileniyor”

Dünyanın tek yeraltı seramik müzesi olan Güray Müze ziyaretçilerini milattan önce 5 bin yılına götürürken müze üç bölümden oluşuyor. Müzenin birinci bölümü, Antik Eserler salonu olarak hizmet veriyor. Kronolojik bir sergilenmenin yapıldığı bu salonda, Geç Kalkolitik Dönem, Tunç ve Demir Çağları ile Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait seramik ve çömlek eserler sergilenmektedir. Müze sahibi Güray Tüysüz özellikle yabancı turistlerin müzeye geldiklerinde şok yaşadıklarını söyledi. Tüysüz, “Müzemize gelen yerli ve yabancı turistler açıkçası böyle bir müze beklemiyorlar. Ta ki müzenin içerisine girene kadar. Özellikle yabancı turistler müzenin içerisine girdikten sonra şok oluyorlar. Çünkü bu hiç beklemedikleri bir proje. Müzede üç farklı bölüm var. Birinci bölümde tarihi eserleri sergiliyoruz. Burada bulunan eserler milattan önce 5 bin yıldan bugüne geliyor. Yaklaşık 7 bin sene öncesinden başlıyor. Bulunduğumuz salonu günümüz sanatçılarına ayırdık. Ülkemizde her ünlü bir sanatçıyı bir iki eserler burada tanıtıyoruz. Ve daha gelecek çok daha sanatçı ve eser var. Üçüncü bölümümüz ise sergi salonundan oluşuyor. Sergi salonunda her 15 günde bir resim, seramik ve heykel sergileri yapılıyor” diye konuştu.

“Bu müzeye gelenler aşık oluyor”

Dünyanın tek yeraltı seramik müzesi olan Güray Müze’nin henüz 3 yaşında olduğunu ifade eden Güray Tüysüz, "Daha müzemiz 3 yaşında. Kültür Bakanlığı müzemizi onayladı. Bakanlığa bağlı özel bir müze olduk. İlgi beklentimizden çok daha fazla. Müzemize gelen her ziyaretçi burayı çok beğeniyor hatta aşık oluyor diyebilirim. Her gelen ziyaretçi eşini dostunu gönderiyor. Hatta artık üç veya dördüncü kez gelen misafirlerimiz oluyor. Güray Müze şu an itibarıyla yaşayan bir müze haline geldi. Buraya gelen her ziyaretçimiz seramiğin bütün aşamalarını görebiliyor. Atölyeyi geziyor, orada nasıl yapıldığını görüyor. İsterlerse çömlek yapabiliyorlar isterlerse mağazamızdan alışveriş yapabiliyorlar. Bu proje nasip olursa kendi kazancıyla 3 kat daha büyüyecek. Şuan bin 800 metre karelik alandayız. Diğer alanlarımız ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 metre kare alandayız. Eğer nasip olursa müze üç kat daha büyüyecek. Ve orada da çocuklar için etkinlik alanları olacak, öğrencilere kurslar verilecek. Müzeye ait kongre ve toplantı salonları olacak. Bu müze tüm bunlardan sonra bir vakıf olacak ve insanlığa hediye olacak” şeklinde konuştu.