Dünyanın takip ettiği operasyonda mutlu son!

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde mutlu sona ulaşıldı.

İLK İKİ GÜNDE 8 ÇOCUK KURTARILDI

Operasyonun ilk 2 aşamasında kurtarılan 8 çocuğun hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çocuklar, enfeksiyon kapma riskleri olduğu gerekçesiyle aileleriyle görüştürülmüyor.

NELER YAŞANMIŞTI

Yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ile antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezi sırasında şiddetli yağış nedeniyle mağaranın girişini su basması sonucu içeride mahsur kalmıştı. Grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulunmuştu.