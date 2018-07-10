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Dünyanın takip ettiği operasyonda mutlu son!

Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan 12'si öğrenci biri antrenör olmak üzere 13 kişilik grubun tamamının kurtarıldığı açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:56
Dünyanın takip ettiği operasyonda mutlu son!

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde mutlu sona ulaşıldı.

İLK İKİ GÜNDE 8 ÇOCUK KURTARILDI

Operasyonun ilk 2 aşamasında kurtarılan 8 çocuğun hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çocuklar, enfeksiyon kapma riskleri olduğu gerekçesiyle aileleriyle görüştürülmüyor. 

NELER YAŞANMIŞTI

Yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ile antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezi sırasında şiddetli yağış nedeniyle mağaranın girişini su basması sonucu içeride mahsur kalmıştı. Grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulunmuştu. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:56
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