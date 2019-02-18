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Dünyanın saygın üniversiteleri İstanbul’da

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), 52 ülkeden 310 üniversitenin katılımıyla Türk yükseköğretimini dünyaya açmak ve iş birliklerini gerçekleştirmek üzere 3 bini aşkın rektör, dekan, akademisyen ve uzmanın katılacağı panellerle yükseköğretimin geleceğini ele alacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:03
Dünyanın saygın üniversiteleri İstanbul’da

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), 52 ülkeden 310 üniversitenin katılımıyla Türk yükseköğretimini dünyaya açmak ve iş birliklerini gerçekleştirmek üzere 3 bini aşkın rektör, dekan, akademisyen ve uzmanın katılacağı panellerle yükseköğretimin geleceğini ele alacak.


52 ülkeden dünyanın en saygın 310 üniversitesi ve 3 binden fazla rektör, dekan ve uzmanın katılımıyla, yükseköğretimin küresel geleceğini değerlendirmek üzere düzenlenen EURIE, 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.


Girişimcilere yeni olanaklar: ‘Imagıne Tomorrow’


Türkiye’nin ilk insansı robotu ‘Akın Robotics’ tarafından daha önce hiç yapılmamış bir gösterinin düzenleneceği EURIE’de, girişimcilik ruhuna sahip katılımcılara yönelik “Imagine Tomorrow” adlı bir etkinlik de düzenlenecek. Tübitak, Tübitak Martek ve Aselsan gibi kuruluşlarla birlikte üniversiteler, teknokentler ve kuluçka merkezlerinin de katılacağı EURIE’de girişimciler yapay zekâdan, otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden, savunma sanayii çözümlerine yönelik 50 inovatif girişimle katılacak. Bu sayede girişimciler projelerine yatırımcı ve tescil imkânı bulabilecek.


‘Study In Turkey’ Markası Expo’da


ABD, Fransa, Kanada, Çin, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Tunus, Fas, Rusya, Malezya, Meksika gibi ülkelerden katılan üst düzey yöneticiler ve akademisyenler dijital dönüşüm ve uluslararasılaşma, yükseköğretimde kadınların liderliği, mülteciler için yükseköğretime giriş gibi konular detaylarıyla 3 bini aşkın, alanında uzman eğitimciler tarafından ele alınacak. Expo alanında ise birçok ülke toplu halde kendi üniversitelerinin ve ülkelerinin yükseköğretim sistemlerini tanıtacak. Prestijli Türk üniversiteleri,‘Study in Turkey’ markasıyla Expo alanında yer alacak.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:03
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