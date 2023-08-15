Allah’ın esmasındandır selam. Barış, esenlik ve huzur manasına gelir. Yüce yaratıcımız kendi ismini aynı zamanda dinimize ad olarak vermiştir. “Allah katında din İslam’dır”(Âl-i İmran 3/19) İslam ile selam aynı kökten türemiştir. Mensubu olduğumuz dinin adı barıştır yani.

Dünyevileşmenin de etkisi ile Müslümanlar kendi değerlerinden uzaklaşmaktadırlar. Özellikle dini sosyal hayattan dışlamakta bir beis görmez oldu günümüz Müslümanları. “SELAM” da bunlardandır. Halbûki bizce selam da İslâm’ın şiarındandır, sembollerindendir. Müslümanların parolasıdır.

Dünyanın neresine giderseniz gidiniz tıpkı ezan gibidir selam. Nasıl ki dünyanın neresinde olursa olsun minarelerden –camilerden “Allahü Ekber” nidasını duyan bir Müslüman bunun “EZAN” olduğunu ve namaza davet olduğunu anlar. Arapça bilmese de anlar. İşte selam da öyledir. Japonya’ya, Malezya’ya, Almanya’ya ya da Rusya’ya gitseniz size birisi “selamün aleyküm” (Allah’ın selamı üzerine olsun) diyorsa anlarsın ki bu kişi Müslüman. Sen de ister istemez “ve aleyküm selam” dersin. Ancak bunun yerine mesela “günaydın” desen bunu duyan Müslüman yüzüne doğru bakıp geçer. Yani yanlış parola söyledin. Halbuki bu dinin Peygamberi bize “aranızda selamı yayınız” demişti değil mi? “Günaydın” demek günah olmasa da dinen selam sayılmaz. Peygamberimizin öğrettiği selam formatına uymaz.

Selam hususunda özetle ifade edelim:

1-Selam Allah’ın(Haşr 59/23) ismidir. Selamlaşarak aynı zamanda Allah’ı zikretmiş oluyoruz. Böylece Allah’ı unutmadan yaşamış oluyoruz.

2-Müslümanlar kendi aralarında “selamün aleyküm- ve aleyküm selam” şeklinde selamlaşırlar. Başka dinden olanlar da kendi selamlarıyla selamlaşırlar. Mesela bir Alman “grüß gott” diyerek selam verir. Müslüman için ise “selamün aleyküm”dür selam. Bunun dışında hiçbir selam türü bunun yerine geçmez.

3- Selam öyle bir kelimedir ki Allah’ın esması olmasının yanı sıra “cennet parolasıdır” aynı zamanda. Cennete girerken “selam” diye karşılanacağız yani.(Ahzab 33/44) Selam cennet yurdudur. Kur’an cennete “Dâr’üs-Selam/ Selam Yurdu” ismini verir. (Yunus 10/25)

4-Selam Müslümanlar arasında kardeşliği, sevgiyi pekiştirir. Allah Rasulü’nün bize beyanı da bu yönde değil mi? Cennete girmenin en önemli şartı “İman”. İmanın da kamil olmasının ön artı “sevgi”dir. (…Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız..” Sevginin olması için de selamın yayılması gerekir. “Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.” (Müslim, İman 93; R.Salihîn H.No: 849)

Bu sebeple bir birimizle karşılaşınca veya telefonda konuşurken ilk yapacağımız iş selam olmalıdır. Yani önce selam sonra kelam. Tabii bunun için aileden başlayarak özellikle anaokulu ve ilkokul düzeyi eğitimlerimizde Müslüman çocuklarını bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Bir selam seferberliği başlatmalıyız. Sevgi toplumunun temellerini atmalıyız. Şunu bilelim ki, “selamün aleyküm” Arabın değil Müslümanındır ve bu din de Arabın dini değil insanlığın dinidir.

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