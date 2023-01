Ne mektep ne irfan; ne akıl ne fikir; ne eser ne tecrübe hiçbir liyakat ölçüsüne ihtiyaç duyulmaksızın, sadece göze hitap etmenin yeterli olduğu medya sektöründe mevki sahibi olmak o kadar kolay ki! Sevindirici olan ne biliyor musunuz? Gençlerimiz, bu niteliksiz cazibenin; gelgeç bir sevda oluşunun, mutsuzluğa, huzursuzluğa sevk edişinin, samimiyetsiz bir yaşama esir ettiğinin farkındalar. Daha da önemlisi; İslam olanların, İslam’ı anlayıp yaşayanların sayısı gitgide çoğalıyor. Evet evet yanlış duymadınız. Çoğalıyor! Cesaretli, haysiyetli; aklını ve iradesini doğru kullanabilen; birlik ve beraberliğin gücüne inanan; tavrıyla, tarzıyla çağın direttiği zorbalıklara adeta ket vuran bir neslin çoğalmasından bahsediyorum. Dolayısıyla bu itibarlı çoğalmanın; azınlıkta olanlar ve alçalmışların dikkatinden kaçmadığı gibi aynı zamanda var olma çabalarında bir basamak olduğunun da farkındayız. Eee nerde pekmez orda sinek misali; tatlı ve lezzetli olanın başı kalabalık oluyor. Sönmüş ateşlerinin yeniden alevlenmesini arzu eden, yıldızı eskisi gibi parlamayan, ismi silinmeye yüz tutmuş insanların tercihleri; bir kilise, bir sinagog yahut tapınak olmuyor da; neden bir cami, tesettürlü bir kadın ya da bir din adamı oluyor? İllaki İslam’a yönelik bir değere atıfta bulunmak suretiyle kendi cenahlarının gözüne girmeyi amaçlarken; her fırsatta ezanın lisanına; kelamın manasına da dil uzatmaktan geri durmuyorlar. O kadar aciz, o kadar yoksun olmalarına rağmen; asıl zenginliğin, asıl gücün, asıl dirilişin İslam’la olduğunu gayet iyi biliyorlar. Reklam tercihlerini güçlüden, en itibarlıdan yana kullanmaları da bu yüzden. Ama gayri şer’i bir yola; şer’i bir yoldan gidilemeyeceğini unutuyorlar.

Dünyanın neresinde olursanız olun Müslümanlar; birbirlerini yıkayan iki el gibi oluşlarıyla, birbirine yaslanmış iki omuz gibi dirayetleriyle, birbirlerini kollayan diğergamlıklarıyla bilinirler. Öyle ki; değerlerimize, mabedlerimize, ecdadımız, evlatlarımız ve aile efradımıza bir saldırı yahut hakaret edilecek olursa eğer; bu uğurda tek bir yürek olup o bedeli birlikte ödeyeceğimiz, bir had varsa bildirilecek o haddi birlikte bildireceğimiz net bir şekilde bilinir. Maddeye ram olarak tükenmeye mahkum olan kariyer sahipleri; sapkınlıklarını ve çirkinliklerini daha ileri boyutlara taşıyabilmek ve daha sağlam platformlarda yer alabilmek adına; tepki alacaklarından emin oldukları, en itibarlı çoğunluğun kaynağına göz dikiyorlar. İstifade etmek için değil menfaat ve kâr elde etmek için yapıyorlar bunu. Gayet tabi; unutulmuş, silik, vasıfsız insanlar böylelikle kendi piyasa oyunlarında level atlamayı umut ediyorlar. Kurumuş çorak topraklarına, İslam membaında can suyu arama çabasındalar. Bir şekilde başarılı da oluyorlar. Popülariteleri artıyor, manşetlere, haberlere konu oluyor ve gündemi kendileriyle meşgul etmeyi başarıyorlar. Necaset taşıyan ayakları ile koskoca bir deryayı kirletmeleri mümkün değil elbette. Şifa kaynağı İslam’ı istismar edenleri, din ile dünyayı yiyen yani dini dünya menfaatlerine alet edenleri artık çok iyi tanıyoruz! Biz asıl bu şifadan istifade edenlerin çokluğunu konuşmalıyız. Alçaklardakiler dorukların farkındalar. Peki ya biz, kendi konumumuzun ve niceliğimizin ne kadar farkındayız? Az değiliz! Her ne kadar medya kanalları vasıtasıyla çağımız gençleri ve aile bireyleri gayr-i ahlaki, isyankar ve bunalım içinde gibi gösterilse de; madalyonun bir de görünmeyen tarafı olduğunu unutmayın derim. Aykırı fikirleri benimsemişiz gibi yansıtılsa da bilakis, yanlış iş tutanların; medyada, ekranda ve sokakta kendi azınlıklarını çoğaltma gayretinden başka bir şey değil bu. Öyle ya gayr-i meşru yaşantılarına meşruiyet kazandırmak adına yanına doğru taraftan eleman toplama yoluna gidiyorlar. Boy gösterdikleri yahut poz verdikleri mekanların adamı olmayanlar irtifa kaybetmemek için mekanın üstün değerine, kutsal hüviyetine tutunuyorlar. İnsan mukaddesi olandır; mukaddesi çiğneyen değil… Ama ne mümkün! Az gidiyor, uz gidiyor; dere tepe düz gidiyorlar! Sonra burunları üzere çakılıyorlar yere. Kaçarı yok, geçmiş ola. İnananlara ise dileğim; tahammül ve çokça kuvvet… Kolay değil elbet!

Son söz:

“Şahikalara tırmanmak çok yorucu ama böyle yorgunlukları göze almadan ne İslamiyeti kavrayabiliriz ne de İslam’ın dünya görüşünü…” Cemil Meriç