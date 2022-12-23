Dünyanın konuştuğu küfür! Zaharova Zelenskiy'e fena saydırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD ziyareti için, "Zelenskiy, Batı'nın o....u çocuğudur." ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 şubatta başlayan savaş sahada devam ediyor.
Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu vazifesi görmesi tüm dünyanın gündeminde yer aldı.
Bir diğer yandan savaşın başından beri Ukrayna'ya Batı yardımları çok konuşuldu.
Savaşın başından beri ülkesinden ayrılmayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelensky ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.
Bunun üzerine Rusya'dan bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, basın açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e küfür etti.
Zaharova, yaptığı açıklamada,"Zelensky, Batı'nın o....u çocuğudur." dedi.