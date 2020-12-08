Dünyanın konuştuğu aşıya onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Berlin merkezli Metropol FM'e konuşan Merkel, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer'da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

İngiltere'de ilk aşı

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

İngiltere, ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Onayın ardından İngiltere'de ilk korona virüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı. Keenan, "Korona virüs aşısını alan ilk kişi olarak ayrıcalıklı hissediyorum. Bu isteyebileceğim erken doğum günü hediyesi oldu. Yılın büyük bir kısmını tek başıma geçirdikten sonra yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi dört gözle bekleyebileceğim anlamına geliyor" dedi.

Birleşik Krallık'taki merkezler, 80 yaşın üzerindekiler ile bazı sağlık ve bakım personelini aşılayacak.